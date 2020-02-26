Грузинские журналистки довели Лаврова до хамства

Грузинское издание упоминает "оккупированные Россией территории", за посещение которых Лаврову должно грозить наказание.

Перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве грузинские журналистки пробились к главе МИД России Сергея Лаврову и задали вопрос: приедет ли он в Тбилиси на сессию Комитета министров Совета Европы. На что Лавров ответил весьма "оригинально", передает zakon.kz.

Грузинское издание apsny.ge упоминает "оккупированные Россией территории", за посещение которых Лаврову должно грозить наказание.

"Сергей Лавров не раз бывал на оккупированных Россией территориях Грузии, в связи с чем им нарушен закон "Об оккупированных территориях", предусматривающий штраф или лишение свободы сроком до трех лет. Следовательно, возможный визит Лаврова поставит власти Грузии в довольно неловкое положение - с одной стороны, они обязаны его задержать, с другой - это невозможно сделать из-за обязательств перед Советом Европы", - пишет издание.

Далее там указывается, что Лавров ответом представительницам СМИ "не подвел грузинскую общественность и в привычной ему манере, по-хамски, назвал журналисток "больными".

Возмущение такой настойчивостью грузинских журналистов выразила и представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Впрочем, сегодня уже вся Грузия смеется над тем, как Лавров опустился так низко, что стал оскорблять журналистов. Действительно, жалкое зрелище... - резюмировало грузинское издание.

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