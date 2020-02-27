Министерства Казахстана и соцсети – есть ли связь?

Насколько активно проводят свою работу Министерства с пользователями соцсети, определено баллами.

Редакция zakon.kz предлагает вниманию читателя анализ работы Министерств Республики Казахстан в социальной сети Facebook за 2019 год.

Насколько активно проводят свою работу министерства с пользователями соцсети, определено баллами. Они подсчитывались путем сложения общего количества реакций к постам, количество самих публикаций, репостов и комментариев, которые оставляли пользователи.

Картина получилась следующая:

Наибольшую активность ведет в соцсети страница Министерства образования и науки РК. Со 127,574 баллов страница министерства занимает первое место в рейтинге. Пользователи отметили наибольшим количеством лайков саму страницу, и активность публикуемых постов также заметно выделяется на фоне страниц других министерств. Министр - Асхат Аймагамбетов сам активно пользуется соцсетью и имеет больше 10 тыс. подписчиков.

Второе место заняла страница Министерства здравоохранения – 79, 309 баллов. На странице каждый день выходят новые публикации, часто и от самого министра здравоохранения Елжана Биртанова, который очень активен сам в соцсетях. На его личную страницу подписаны почти 16 тыс. человек.

Третье место - Министерство иностранных дел РК с общим количеством баллов 55, 086. У министра данного ведомства Мухтара Тлеуберди страницы на Facebook – нет.

Далее общие баллы страниц будут значительно ниже, что говорит о том, что остальные министерства работают в соцсетях гораздо слабея первой тройки.

Четвертое место - Министерство культуры и спорта РК – общее количество баллов 37,983. У Министра этого ведомства Актоты Раимкуловой есть страница на Facebook, но без данных.

Пятое место - Министерство обороны РК с общим количеством баллов 34,874. Глава этого министерства Нурлан Ермекбаев имеет страницу на Facebook, но с указанием прошлой должности, когда он был министром по делам религий и гражданского общества. На его страницу подписаны 1 754 человека.

Шестое место занимает Министерство сельского хозяйства РК с 30,982 баллами. Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров страницы на Facebook не имеет.

На седьмом месте - Министерство труда и социальной защиты населения РК. Общее количество баллов 30,305. Министр ведомства Биржан Нурымбетов имеет страницу в Facebook и на нее подписаны 1 134 человека. Последняя запись на его страниц сделана 24 августа 2019 года.

На восьмом месте находится Министерство финансов РК. Общее количество баллов - 28,589. Министр Алихан Смаилов – страницы на Facebook не имеет.

Девятое место - Министерство внутренних дел РК. Общее число баллов – 16,822. Ерлан Тургумбаев страницу на Facebook не ведет.

Десятое место – Министерство энергетики РК – 12, 544 баллов. Министр Нурлан Ногаев страницы в соцсети не имеет.

Одиннадцатое место – Министерство юстиции РК. 10924 балла. У министра Марата Бекетаева также нет страницы в Facebook.

Двенадцатое место – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. Общее количество баллов 10,855. Министр этого ведомства Бейбут Атамкулов личную страницу на Facebook не ведет.

Тринадцатое место - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. Общее количество баллов - 8,471. Министр данного ведомства Магзум Мирзагалиев страницу в соцсети не ведет.

Четырнадцатое место - Министерство информации и общественного развития РК - 7,758 баллов. Министр Даурен Абаев ведет активно свою страницу в Facebook и имеет больше 15 тыс. подписчиков.

Пятнадцатое место занимает - Министерство торговли и интеграции РК с общим количеством баллов – 6,757. Министр Бахыт Султанов есть в Facebook и на его страницу подписаны больше 4 тыс. человек.

Шестнадцатое место у Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Общая оценка - 4,140 баллов. Министр Аскар Жумагалиев ведет страницу в соцсети и его подписчики - 9 714 человек.

Завершает рейтинг активности в соцсети Facebook Министерство национальной экономики РК. Общая оценка работы в соцсети 3,444 балла. Министр Руслан Даленов страницу в соцсети не ведет.

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