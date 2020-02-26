Талгат Калиев получил новую должность

Он также является послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

Токаев назначил Талгата Калиева специальным представителем Президента РК по Афганистану, передает zakon.kz.

Распоряжением главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Калиев Талгат Габдуллович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, - сообщается в Твиттере Акорды.

Калиев Талгат Габдуллович родился в 1962 году.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1986)

Преподаватель истории

· Советник 1-го класса (2007)

Трудовой стаж:

· Стажер-исследователь, аспирант института международного рабочего движения Академии наук СССР (Института рабочего движения и сравнительной политологии РАН) (1987-1992);

· Старший научный сотрудник КИСИ (1992-1993);

· Второй секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1994);

· Атташе, третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Турции (1994-1997);

· Начальник отдела азиатской безопасности Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1998-1999);

· Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Великобритании (1999-2000);

· Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в США (2000-2003);

· Директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (01.2003-08.2003);

· Советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в США, временный поверенный в делах Республики Казахстан в США (2003-2007);

· Директор департамента Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2009);

· Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2009-09.2009);

· Председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию Министерства иностранных дел Республики Казахстан (09.2009-02.2012);

· Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Румынии (02.2012-02.2014);

· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике (02.2014-07.2019);

· Директор Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 08.2019).

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