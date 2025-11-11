Экс-советник президента Зульфия Сулейменова получила новую должность

35-летняя Зульфия Сулейменова назначена послом по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию сегодня, 11 ноября 2025 года, подтвердили в пресс-службе МИД РК.

Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе. В 2012 году окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения", в 2014 году присуждена степень магистра международных отношений ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. С 2016 года обучалась по программе PhD докторантуры в Национальном институте политических исследований (GRIPS, Япония).

Трудовую деятельность начала в 2013 году.

В 2014-2015 годах работала научным сотрудником отдела внешней политики и международной безопасности Казахстанского Института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ), в 2015-2017 – в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана с Дивизионом окружающей среды и развития, Дивизионом энергетики, Дивизионом макроэкономической политики и финансирования развития (Бангкок, Таиланд), в 2019 – в Программе развития ООН в Туркменистане и Казахстане, а также Дивизионе окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН, в 2020-2021 – замдиректора Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2021-2022 годы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С марта 2022 года по январь 2023-го – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, а с 4 января по 1 сентября 2023-го – министр экологии и природных ресурсов РК.

21 сентября 2023 года распоряжением главы государства была назначена советником президента – специальным представителем президента РК по международному экологическому сотрудничеству.

Награждена орденом "Құрмет" (2024).

Зульфия Сулейменова была освобождена от должности советника президента – специального представителя президента РК по международному экологическому сотрудничеству 25 сентября 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.