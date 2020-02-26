Пропажа бизнесмена в Кызылорде: дело переквалифицировано на "убийство"

Ход расследования и поисковые мероприятия находятся на особом контроле руководства прокуратуры и Департамента полиции области.

В Управлении полиции Кызылорды 15 февраля обратилась женщина по факту исчезновения ее супруга Тынымбая Баженова. В тот же день начались поиски пропавшего и была создана специальная оперативно-розыскная группа по поиску пропавшего, передает zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре области, отрабатываются различные версии.

17 февраля к поиску пропавшего подключены силы ДЧС, которые проводили поиски на реке Сырдарье.

24 февраля проведено специальное совещание руководства прокуратуры области и Департамента полиции, где дана оценка проводимых поисковых работ и даны соответствующие указания об их продолжении.

24 февраля досудебное расследование по факту смерти лица по указанию прокуратуры области переквалифицировано на статью 99 часть 1 УК РК (убийство), по которому проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению, - сообщили в прокуратуре.

Ход расследования и поисковые мероприятия находятся на особом контроле руководства прокуратуры и Департамента полиции области.

Ранее сообщалось, что 72-летний бизнесмен пропал при загадочных обстоятельствах. Он вышел на ежедневную прогулку в пять утра. И это последнее, что зафиксировали камеры наблюдения на набережной Сырдарьи. Родные рассказывают, что он обычно не отклонялся от маршрута и не выходил из дома без смартфона. Но именно в день исчезновения почему-то оставил мобильный. Родные предполагают, что мужчину могла сбить машина и вывезти за город.

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