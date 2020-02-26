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В Павлодарской области на реализацию программы "Ауыл – ел бесігі" выделено 3,4 млрд тенге

В 18 селах будет реализовано 66 проектов.

Фото : Айбек Жуматов26 февраля 2020, 10:42

В селах Прииртышья построят новые спорткомплексы, дом культуры и отремонтируют 60 километров дорог, передает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

По информации областного управления экономики и бюджетного планирования, всего в 2020 году в 18 селах будет реализовано 66 проектов.

Большинство из них направлено на ремонт улиц, объектов образования, а также на улучшение спортивной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, - проинформировали в областном управлении экономики и бюджетного планирования. – В результате в селе Агашорын введут в эксплуатацию дом культуры, в Жетекши появится ФОК, в пяти селах области построят полноразмерные футбольные поля с искусственным покрытием, а также отремонтируют 60 километров дорог.

Напомним, что в 2019 году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в Иртышском, Железинском, Баянаульском районах и районе Тереңкөл было построено и сдано 25 объектов на общую сумму 1,4 млрд тенге.

Благодаря этому завершился капремонт Дома культуры им. К. Альсеитова в Железинке. Также в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в селе Теренколь отремонтирована теплотрасса СОШ им. А. Текенова и реконструирован стадион местной ДЮСШ. В

Иртышске прошел капремонт первого этажа центральной районной больницы, а в Баянауле завершен капитальный ремонт здания СОШ им. З. Акишева. Во всех районных центрах сделан средний ремонт улиц.


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