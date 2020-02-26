Названы "токсичные" знаки зодиака

Некоторые знаки очень подвержены негативному влиянию окружающего мира.

Астрологи считают, что люди имеют разные уровни счастья. Некоторые способны повышать "уровень" счастья, другие наоборот - воздействуют очень токсично, отнимая вкус к позитивному мировосприятию и жизненную энергию, передает zakon.kz.

После общения с подобными людьми возникает апатия, депрессивность. Астрологи провели исследование и выявили токсичные знаки зодиака, так сказать, воришек счастья. Другое их название, о котором наверняка все слышали, - энергетические вампиры.

Некоторые знаки очень подвержены негативному влиянию окружающего мира. Часто спусковым механизмом служат накопленные обиды, нереализованные возможности, переживания, привычка скапливать отрицательную энергию.

Кто же является самым опасным энергетическим вампиром. Подборку предложил портал sterlegrad.ru.

Самый токсичный знак

Рекордсменом по накоплению и распространению негатива стал Скорпион. Отмечается, что представители этого знака особенно опасны, когда к этому их принуждают жизненные обстоятельства.

Люди, рожденные под этим созвездием, не умеют держать свои проблемы при себе. Чуть что случись, Скорпион выпускает свои колючки наружу. При этом он понимает, что в этот момент опасен для окружения, но порой даже этот факт его совсем не останавливает.

Представители этого зодиакального знака способны воровать счастье, мстительно, действуя целенаправленно при холодном рассудке. Они напоминают тайного кардинала при троне, не имеющего явной власти, но который может влиять на все важные решения короля.

Когда Скорпионов доводят до крайней токсичности, они способны отравить жизнь окружающим так искусно, что никто не догадается. Они готовы выпустить свой яд тем, кто просто оказался в нужное время, в нужном месте. Хотя для оппонента это будет не лучшее время и место, а скорее наоборот.

Представителей этого знака зодиака отличает неординарность, ум, врожденные способности манипулировать людьми и повышенная агрессия.

Опасный засекреченный вор счастья

Представители Девы тоже расположились в списке воров счастья. По своему характеру они довольно сложные и противоречивые личности.

Девы привыкли достигать свои цели, и делать это довольно бесшумно для всех окружающих. Но, когда в дело вступает зависть и недовольство успехом окружающих, в их душах возникает прям таки апокалипсис.

Изначально представители этого знака зодиака просто делают вид, что все хорошо. Но на самом деле в момент оскорбления их достоинств и гордыни Девы начинают превращаться в бомбу замедленного действия. Они любят ворчать, накапливать негатив, постоянно страдают апатией и имеют внутри себя законспирированного тирана. Эта опасная смесь делает их настоящими неуловимыми грабителями счастья.

Представители этого зодиакального созвездия способны сделать так, чтобы их оппонент был несчастен хотя бы какое-то время. Люди, рожденные под созвездием Девы, подгадят вам там, где вы даже не ожидаете встретить подставу.

Жертвы обстоятельств

На этой строке расположились зодиакальные представители знака Овен. Если у них не задалась личная жизнь, карьера или успех, они превращаются в мстительных воров счастья других людей.

В порыве злости и гнева эти люди готовы сделать так, чтобы несчастными стали не только они, но и их окружение. Особенно достается самым близким людям. У этих знаков почему-то возникает желание заставить других отвечать за свою несостоятельность.

Представители Овна уверены в том, что если у них не задался день, то у остальных должно быть все хуже.

Порой Овны способны терпеть, но чаща терпения переполняется и они превращаются в очень негативных людей. Свою токсичность они начинают распространять буквально на всех, пытаясь подзарядиться любой порцией чужого счастья.

Представители этого знака зодиака будут изводить близких день за днем, не осознавая полной ответственности за свои воровские действия.

Лишь когда процесс будет запущен, Овны поймут, что перешли черту, но вряд ли что-то предпримут. Тем не менее есть шанс помочь этим горемыкам — подсказать, как избавиться от внутренних демонов, забравшихся вглубь души.

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