"Самрук-Қазына" жестко отреагировал на информацию счетного комитета

Счетный комитет проверяет деятельность фонда регулярно.

На днях в СМИ появились публикации на основании ответа Счетного комитета на журналистский запрос о проверках, идущих в Национальных холдингах. Счетный комитет проверяет деятельность АО "ФНБ "Самрук-Қазына" регулярно. Предыдущие проверки проходили в 2016, 2017 и 2019 годах, передает zakon.kz.

В настоящее время также идет проверка, которая началась в прошлом году.

Касательно якобы прозвучавшего в докладе председателя Счетного комитета об эффективности работы нацхолдингов:

1. О необходимости "ликвидации некоторых компаний квазигосударственного сектора". В декабре 2015 года Правительством РК был утвержден Комплексный план приватизации. Из 167 компаний Фонда, вошедших в этот план, 141 уже выведены в конкурентную среду либо ликвидированы. 23 из оставшихся 26 пройдут процедуру приватизации в этом, еще 3 – в следующих годах. То есть, программа выполняется в соответствии с утвержденными сроками.

2. О прозрачности процедур закупок и закупках, проводящихся неконкурентным способом. В результате изменений, ведущихся Фондом с 2018 года, в 25 раз сокращены внутрихолдинговые закупки и более 630 млрд тенге передано в конкурентную среду. Экономия на закупках превысила 155 млрд тенге. Кроме того, впервые в республике Фондом создан и успешно функционирует механизм оффтейк контрактов для развития импортозамещения в стране. Уже одобрено 27 проектов по созданию новых производств, размер инвестиций составит более 215 млрд тенге, будет создано свыше 1600 рабочих мест.

3. Об эффективности Фонда. Напомним, согласно Закону "О Фонде национального благосостояния" основными его задачами являются улучшение корпоративного управления и извлечение доходов в пользу единственного акционера. По оперативным данным за 2019 год Фондом получена операционная прибыль в размере 922 млрд тенге, что на 20,5% или на 157 млрд тенге больше планового показателя.

"Самрук-Қазына" по итогам 2019 года увеличил поступления налогов на 39%, что составило порядка 1,2 трлн тенге или 10% от всех поступлений в бюджет страны.

4. Относительно выплаты дивидендов и "строительства непрофильных объектов". В 2019 году дивиденды акционеру (Правительству РК) увеличились в 2 раза и составили 190 млрд тенге. Это 70% от чистого дохода Корпоративного центра. Что касается остальных распределений в пользу акционера, то такие решения принимаются постановлением Правительства по согласованию с Президентом страны, как это было, например, в случае со строительством объектов в городах Арысь и Туркестан.

5. "… фактически доля трех холдингов в экономике не снижается… их консолидированные активы достигли более 32 трлн тенге". Увеличение стоимости активов является задачей, обозначенной и в Законе "О Фонде…", и в Стратегии, утвержденной в апреле 2018 года. За прошедший период она выросла на 1,7 трлн тенге и составила 26,5 трлн.

Вся информация, имеющаяся в данном пресс-релизе, неоднократно публиковалась ранее и имеется в открытых источниках.

Фонд и его портфельные компании, имея положительные рейтинги международных агентств, ведут напряженную работу по выводу этих крупнейших активов на IPO. В связи с этим, Фонд оставляет за собой право реагировать на подобного рода некорректные заявления.

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