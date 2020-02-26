Синоптики обещают аномально высокую температуру в конце зимы
Циклоны и антициклоны сменяют друг друга так быстро, что синоптики не успевают за ними следить.
Фото : llbeagle.files.wordpress.com26 февраля 2020, 11:42
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 27 - 29 февраля, передает zakon.kz.
Зима еще только заканчивается, а весна в Казахстане уже хозяйничает.
По информации синоптиков, температура воздуха на всей территории республики выше климатической нормы на 5…12°С.
На юге и юго-западе республики сошел снежный покров, а циклоны и антициклоны сменяют друг друга так быстро, что синоптики не успевают за ними следить. А их быстрая смена и является основным признаком наступления весенних процессов. Вот и в предстоящие трое суток через Казахстан пронесутся с большой скоростью холодные полярный и арктический фронты, вслед им распространится антициклон, в тыл которому на западные области ожидают очередные фронты с Европейской части России, - отметили метеорологи.
Осадки, дожди и мокрый снег будут быстро меняться погодой без осадков, а температура воздуха сохранится аномально высокой.
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