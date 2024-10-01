Осень переходит в зиму: октябрь принесет осадки и температуру от -10 до +28

Не только лето пролетает быстро. Не успели оглянуться, а уже наступила середина осени. Синоптики РГП "Казгидромет" решили рассказать, к какой погоде нужно готовиться казахстанцам в октябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, на большей части страны прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду. В северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. Впрочем, в отдельные дни осадков не будет.

В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:

на западе республики ночью от +3+12°С до -3+5°С, днем от +18+27°С до +13+22°С;

на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0,+8 до -1-6°С, днем от +17+25°С до +5+13°С.



На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:

на юго-западе, на юге ночью от +10+18°С до +7+15°С, днем от +23+28°С до +20+25°С;

на юго-востоке ночью от +5+13°С до +10+15°С, днем от +20+25°С до +15+20°С.



В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10+18°С, в южной половине и на западе республики до +20+28°С.

Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны ожидается неустойчивый характер погоды: дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы.

В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

Предполагается колебание температуры воздуха:

в западных регионах ночью от -2+6°С до 0-8°С, днем от +13+23°С до +3+12°С;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +3+10°С до -1-10°С, днем от +10+20°С до -2+5°С;

на юге, юго-западе, юго-востоке ночью от +3+11°С до -1-6°С, днем от +18+25°С до +8+18°С.

Ранее специалисты объявляли штормовое предупреждение на 1 октября в 12 областях Казахстана. Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке.