Казахстанцам в странах с коронавирусом дали возможность вернуться до 1 марта

На данный момент многие казахстанцы, купившие билеты в страны, где ситуация с коронавирусом усугубилась, сдают билеты.

Казахстан планирует ограничить авиасообщения с рядом стран, в которых на сегодняшний день отмечается рост заболеваемости коронавирусом, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.

"У нас будет ограничение по количеству вылетов. До 1 марта мы даем возможность вернуться. Например, еженедельно в Южную Корею вылетают 9 бортов. Их задача максимально вернуть наших граждан", — сообщил Бекшин.

Аналогичной, по его словам, ситуация будет с Ираном, где на сегодняшний день находятся порядка 170 граждан Казахстана.

Многие возвращают билеты. Вчера на межведомственной комиссии дано поручение возмещать стоимость билетов в полном объеме, — уточнил Бекшин.

По его словам, если на сегодняшний день во многих странах ситуация по коронавирусу ухудшается, то в КНР идет стабилизация.

"Рост заболеваемости в других странах нас беспокоит. Зарегистрировано почти 2,5 тыс. случаев, прирост за последние сутки 16 %. Это говорит о том, что ситуация становится более напряженной. Поэтому генсек ВОЗ заявил о том, что мир стоит, возможно, на пороге пандемии. Это когда заболеваемость распространяется на 2 и более континента", — добавил главный санитарный врач.

Он уточнил, что заболеваемость получила распространение из-за ввозных случаев в Европе и Австралии, а также рост случаев в Италии.



24 февраля сообщалось, что в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в ряде стран казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок и сдать свои ранее купленные билеты.

В частности отмечалось, что речь идет о таких странах, как Южная Корея (168 случаев за сутки), Италия (144), Япония (132), Сингапур (89), Иран (49), Таиланд (35), Малайзия (22).

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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