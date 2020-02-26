Суд лишил лицензии известного столичного адвоката

Между тем сами адвокаты не теряют оптимизма и намерены обжаловать это решение.

В Нур-Султане 26 февраля Сарыаркинский и Есильский районные суды вынесли решение о лишении лицензии известного адвоката Аманжола Мухамедьярова и его коллеги Ерлана Газымжанова, передает zakon.kz.

Пресс-службы райсудов разъяснили, по каким причинам было вынесено такое решение.

Адвокаты Мухамедьяров А. и Газымжанов Е. нарушили закон. Разместили в соцсетях аудиовидеозапись судебного процесса по уголовному делу с персональными данными участников процесса, - говорится в сообщении.

Как поясняется, адвокаты правомерно получили доступ к аудиовидеозаписям.Но при этом приняли на себя обязательство соблюдать требования законодательства о персональных данных, а это:

- использовать аудиовидеозапись только для защиты интересов подзащитного, в т.ч. для точного фиксирования хода судебного разбирательства и установления фактических обстоятельств по уголовному делу;

- не распространять персональные данные без согласия всех тех, чьи данные отображались на аудиовидеозаписи (ФИО, ИИН, место жительства, национальность, изображения и др.).

Однако, распространив в Facebook 24 и 27 августа 2019 года аудиовидеозапись, адвокаты нарушили права и законные интересы всех участников процесса. Будучи юристами с многолетним опытом работы, они не могли не знать, что искусственная скандализация уголовного дела, в котором они принимают участие, не должна проводиться за счет грубого нарушения прав других участников процесса, - отметили в суде.

Также там заметили, что "в результате грубых нарушений требований законодательства и Кодекса профессиональной этики адвокатов ими ущемлены конституционные права участников процесса".

Суд мотивировал свои решения о лишении адвокатской лицензии обоих адвокатов тем, что они грубо и неоднократно нарушили принципы оказания юридической помощи, а также Кодекс профессиональной этики адвокатов, - заключили в суде.

Между тем сами адвокаты не теряют оптимизма и намерены обжаловать это решение.

"Благодарю всех коллег и друзей за поддержку! Впереди апелляция", - написал Аманжол Мухамедьяров на своей странице в Facebook.

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