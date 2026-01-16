Алматинского адвоката через суд лишили лицензии

Адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов Мурата Адама лишили адвокатской лицензии, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 16 января 2026 года информации горсуда Алматы, гражданское дело по иску Министерства юстиции к Мурату Адаму о лишении его лицензии на право занятия адвокатской деятельностью рассмотрели в Бостандыкском районном суде.

"Основанием для обращения в суд послужил иск лицензиара – Министерства юстиции РК, в котором указывалось на допущенные адвокатом А. факты грубого и неоднократного нарушения норм действующего законодательства при исполнении профессиональных обязанностей. Судом установлено, что адвокат А. размещал в соцсетях ложную информацию о нарушении своих прав и незаконных действиях следствия и суда, вводя в заблуждение общественность. В результате распространялась недостоверная информация о нарушениях прав адвоката и его клиентов, несмотря на судебные акты, подтверждающие законность работы следственных органов", – сообщили в суде.

По версии представителей Минюста, публичные заявления о пытках и дискредитация судебной системы были злоупотреблением статусом адвоката и использовались для давления на следственные органы.





"Систематические и публичные действия, подрывающие авторитет правосудия и адвокатуры, стали основанием для требования о лишении лицензии через суд. Суд исследовав материалы дела, а также доводы сторон по делу принял решение об удовлетворении иска", – говорится в сообщении.

В декабре 2025 года Генпрокуратура заявила, что отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам.