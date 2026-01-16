#Казахстан в сравнении
События

Алматинского адвоката через суд лишили лицензии

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 16:49 Фото: pexels
Адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов Мурата Адама лишили адвокатской лицензии, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 16 января 2026 года информации горсуда Алматы, гражданское дело по иску Министерства юстиции к Мурату Адаму о лишении его лицензии на право занятия адвокатской деятельностью рассмотрели в Бостандыкском районном суде.

"Основанием для обращения в суд послужил иск лицензиара – Министерства юстиции РК, в котором указывалось на допущенные адвокатом А. факты грубого и неоднократного нарушения норм действующего законодательства при исполнении профессиональных обязанностей. Судом установлено, что адвокат А. размещал в соцсетях ложную информацию о нарушении своих прав и незаконных действиях следствия и суда, вводя в заблуждение общественность. В результате распространялась недостоверная информация о нарушениях прав адвоката и его клиентов, несмотря на судебные акты, подтверждающие законность работы следственных органов", – сообщили в суде.

По версии представителей Минюста, публичные заявления о пытках и дискредитация судебной системы были злоупотреблением статусом адвоката и использовались для давления на следственные органы.


"Систематические и публичные действия, подрывающие авторитет правосудия и адвокатуры, стали основанием для требования о лишении лицензии через суд. Суд исследовав материалы дела, а также доводы сторон по делу принял решение об удовлетворении иска", – говорится в сообщении.

В декабре 2025 года Генпрокуратура заявила, что отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
