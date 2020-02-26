За долг в 1 тенге в Казахстане начнут отключать свет

24 февраля 2020 года вступил в силу приказ № 43 Министра энергетики Республики Казахстан, который утвердил поправки касательно правил пользования электрической энергией.

Если у вас имеется задолженность по электроэнергии хоть 1 тенге вас отключат от электроэнергии и за повторное подключение вам придется заплатить от 6730 тенге. Об этом сообщили в ОЮЛ "Ассоциация "Лига Потребителей Казахстана", передает zakon.kz.

24 февраля 2020 года вступил в силу приказ № 43 Министра энергетики Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан", который утвердил поправки касательно правил пользования электрической энергией.

ОЮЛ "Ассоциация "Лига Потребителей Казахстана" доводит до сведения потребителей, что согласно принятым поправкам Энергопередающая (энергопроизводящая) организация прекращает полностью или частично подачу электрической энергии в случаях:

1) отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за электрическую энергию в установленные договором электроснабжения сроки, по заявке энергоснабжающей организации;

2) нарушения установленного договором электроснабжения режима электропотребления;

3) при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей (энергопроизводящей) организации об устранении нарушений настоящих Правил.

При этом энергоснабжающая организация направляет в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию заявку на прекращение (ограничение) поставки электрической энергии, письменно предупредив Потребителя путем направления уведомления электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением либо действующими мессенджерами не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до прекращения поставки электрической энергий Потребителю (Потребителя, использующего электрическую энергию для бытовых нужд не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней).

Ранее согласно данным Правилам энергоснабжающая организация должна была получить письменное подтверждение об ознакомлении с уведомлением об отключении потребителя, теперь необходима лишь фиксация отправки уведомления вышеуказанными способами.

Также в Лиге потребителей напомнили, что в случае отключения стоимость повторного подключения для людей, проживающих в квартире, составит 6 730 тенге; для проживающих в частном доме10 115 тенге; а для юридических лиц 11 606 тенге.

В соответствии с Гражданским Процессуальным Кодексом Республики Казахстан, взыскание дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию передано в ведение нотариусов (исполнительная надпись). Расходы за совершение исполнительной надписи составят 1,5 МРП (3 977 тенге), в случае задолженности свыше 200 тыс.тенге – 3 % от суммы задолженности. Судебные издержки в случае подачи искового заявления в суд в размере 3% от суммы задолженности. Более того потребителям необходимо знать, что процедура подключения занимает 2 рабочих дня, - сообщили в Лиге.

ОЮЛ "Ассоциация "Лига потребителей Казахстана" является некоммерческой, неправительственной организацией, которая осуществляет общественный контроль качества продукции, работ и услуг, представленных на территории Республики Казахстан. АЛПК на протяжении 28 лет защищает права потребителей в РК, имея в своих рядах 60 111 человек и 28 тысяч волонтеров. Общая сумма ущерба обратившихся в АЛПК граждан в период с 01.02.2020 по 21.02.2020 года составляет 1 289 613 025 тенге. АЛПК способствует предотвращению конфликтов между потребителями и предпринимателями и повышению безопасности, улучшению качества жизни народа Казахстана. На данный момент АЛПК заключило меморандумы со многими государственными органами.

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