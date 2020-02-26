Самолет упал под Усть-Каменогорском
В результате обошлось без жертв.
Фото : Викимедиа РУ26 февраля 2020, 13:37
В Сети распространяют видео с дымящимся самолетом, который лежит шасси вверх. От судна идет большое количества дыма. Очевидцы сообщают, что он разбился. Однако, по данным Авиационной администрации Казахстана самолет Ан-2 совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем , передает zakon.kz.
Авиационная администрация Казахстана сообщает, воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" выполняло полет по санитарному заданию Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12.50 экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 км от аэропорта Усть-Каменогорск, на борту находились 5 человек, 3 членов экипажа и 2 служебных пассажиров, - сказано в сообщении КГА МИИР РК.
В результате обошлось без жертв.
Управление по расследованию авиационных проишествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начало расследование происшествия.
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