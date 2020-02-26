Коронавирус в Европе: казахстанцы рассказали, что там происходит

Вирус привел к вспышке расизма по отношению к азиатам, говорят люди с азиатской внешностью.

В странах Европы бушует коронавирус. Есть данные о погибших. Власти принимают меры, чтобы остановить его распространение. В этих же государствах живут, учатся или путешествуют граждане Казахстана. О том, что происходит в Европе и как там стали относиться к азиатам после коронавируса, рассказывает zakon.kz.

Среди стран Европы, где есть зараженные коронавирусом, числятся Германия, Италия, Франция, Финляндия, Великобритания, Испания, Швеция и Бельгия. В Британии, согласно официальной информации, есть 13 случаев заболевания. Зараженных поместили в специальные инфекционные центры.

Казахстанка Диана Талипова, которая учится в Эдинбурге, говорит, что в ее городе паники в связи с вирусом нет:

От университета мы получили в самом начале рассылку о мерах защиты от вируса. Они официально заявили о том, чтобы слухи не распространялись, чтобы никакой паники не было. (Ходили слухи – ред.), что один студент университета сдал анализы. Там какие-то симптомы нашли. Говорили, что он находится на карантине и пока результаты не известны. На следующий день сразу же объявили, что результаты были отрицательные.

Она отметила, что в университете висит объявление со списком неблагополучных по коронавирусу стран и номерами, куда можно обратиться в случае появления симптомов заболевания.

"В целом люди спокойные ходят. Я не видела, чтобы в городе люди ходили в маске, наоборот нам говорят "Лучше чаще воды пить и мыть руки". От маски, как я поняла, в целом пользы нет", - отметила она.

Во Франции сообщается о 14 зараженных. Из них 11 человек уже выздоровели, один умер, двое госпитализированы.





Все спокойно у нас. Прямо сейчас я в городе Ла-Рошель на западе, паники не видела. Вообще живу на востоке, в городе Шамбери. Там тоже все спокойно. Я учусь на докторантуре, нам университет не рекомендует выезжать в Китай, Корею, Италию. Высылают сообщения с информацией, – рассказала казахстанка по имени Мадина.

Вирус привел к вспышке расизма по отношению к азиатам, говорят люди с азиатской внешностью. К примеру, в Италии при виде кыргызстанки Айчурок Сейитбековой местные жители закрывают лицо тем, что под рукой и стараются обходить стороной.

Мадина с этим явлением не сталкивалась, но рассказала о случае, который был у ее знакомой:

Лично у меня не было такого опыта, но одну мою коллегу казашку в аэропорту люди обходили и рядом не садились.

С таким же явлением столкнулась и казахстанка Ханзада Толеген. Она уже год живет в Страсбурге и никогда не испытывала дискриминацию со стороны местных жителей. Однако после вспышки нового вируса, произошла следующая история:

Тот случай произошел недавно и тоже связан не с местными. По крайней мере, по нашим догадкам итальянскими школьниками, скорее всего приехавшими на экскурсию. Случилось то же самое, что с девушкой из Кыргызстана. Девочки, увидев меня, начали громко предупреждать друг друга, отшатывались от меня и закрывали нос куртками, бросали неодобрительные взгляды, даже фукали, и в целом, всем своим видом показывали, как я им неприятна. Сначала я не поняла ничего, а когда увидела, как они носы в куртки прятали, поняла.

По ее словам, в Страсбурге все спокойно.

В Италии в провинциях Ломбардия и Венето ввели карантин. Около 50 тыс. человек запрещено покидать свои города в течение 14 дней без разрешения. В стране зафиксировано 323 случая заражения, погибли 11 человек.

По словам одного из казахстанцев, поехавшего отдыхать в Италию, по отношению к нему нет дискриминации.

Когда мы идем на шведский стол, специальный человек стоит у входа. Когда он видит азиатов – корейцев, китайцев - просит использовать антисептик. Нам такое не говорят. Я и так пользуюсь антисептиком, - поделился он.

Что касается Германии, то в этой стране на сегодня зарегистрировано 16 случае заражения. Сообщается, что большинство из них уже выздоровели.

Казахстанец Алимжан Рахматулин, который живет в Баварии, рассказал, какая там ситуация:

В Германии все спокойно, паники нет, все работаем в нормальном режиме, как и должно быть. Гигиенические меры, конечно, (соблюдаем – ред.), как меру профилактики. В остальном все так же.

Ситуация с коронавирусом в Казахстане

В Казахстане случаев заражения коронавирусом нет. Минздрав утверждает, что ситуация под контролем. 26 февраля, главный санврач Жандарбек Бекшин заявил, что для защиты от нового вируса, ограничат поездки в Южную Корею и Иран. Что касается граждан, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, то принято решение отправлять их на карантин поместу проживания с ежедневным посещением медицинских работников в течении 14 дней.

"Мы принимаем меры предосторожности. Если будет четко установлено, что человек болен или у него есть симптомы, тогда он никуда не отправляется. Он с борта самолета или с аэропорта будет направляться в медучреждение для изоляции и оказания медицинской помощи", — пояснил главный санитарный врач.

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