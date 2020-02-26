Школьные олимпиады больше не будут проводиться во время каникул

У детей должно быть время для отдыха.

Предметные олимпиады больше не будут проводиться в каникулярное время. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов во время аппаратного совещания ведомства, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МОН РК, данное изменение вступило в силу с этого года.

Теперь олимпиады не будут проводиться в каникулярное время, так как дети, которые участвуют в них, очень активные и с хорошей успеваемостью в школе. Мы не должны отнимать у них каникулы, у детей должно быть время для отдыха. Поэтому с этого года мы начнем проводить олимпиады в другое время, – сообщил Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, министр отметил, что при организации поездок в областные центры для участников республиканских олимпиад должны быть предусмотрены соответствующие условия.

В республиканских олимпиадах будут участвовать как минимум 1,5 тысячи одаренных, талантливых детей. Карагандинской и Алматинской областям необходимо создать для них соответствующие условия. Мы отдельно рассмотрим ход подготовки, но безопасность детей, места для проживания, питание нужно организовать на должном уровне, – сказал министр.

Также Асхат Аймагамбетов поручил руководителям вузов провести встречу со школьниками, прибывшими на олимпиаду.

Во-вторых, поручение руководителям университетов: так как на олимпиады поедут 1,5 тысячи учеников как минимум, университеты регионов должны отработать с ними. Считаю, что они должны провести встречи с этими детьми, пригласить их в университеты, – отметил министр.

Резюмируя свое выступление, министр отметил ТарГПУ, который выделил 50 грантов выпускникам школ, как пример для других вузов.

Например, ректор Таразского государственного педагогического университета выделил 50 грантов для волонтеров и одаренных детей. Это можно брать в пример. Нельзя относиться безразлично к профессиональной ориентации, – подчеркнул Асхат Канатович.

В пресс-службе МОН РК напомнили, что 6 января 2020 года Департаментом по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области проведена внеплановая проверка в Управлении развития человеческого потенциала Туркестанской области на предмет нарушений при проведении областного тура республиканской олимпиады среди школьников. По результатам проведенной проверки выявлен ряд грубых нарушений. В связи с этим, Асхат Аймагамбетов отметил, что олимпиады, конкурсы научных проектов должны проводиться честно, прозрачно и открыто.

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