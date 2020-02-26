Кандидат в UFC назвал победителя боя Оспанов - Мирзаев

Сергей Морозов должен стать третьим казахстанцем в UFC. По его словам, контракт с сильнейшей в мире Лигой единоборств будет подписан до конца 2020 года.

6 марта в Алматы на 12-тысячной Алматы арене пройдет грандиозный турнир по смешанным единоборствам aсa-105. В главном бое вечера в весе до 66 кг сойдутся казахстанец Арман Оспанов (9-3) и россиянин Расул Мирзаев (18-2). Этот бой претендует на звание Боя года, оба бойца подходят к этому поединку после поражений нокаутом. Своим прогнозом на этот поединок с Toutube-каналом SporttimeKZ поделился казахстанский боец ММА, чемпион чемпион M1 Challenge в легком весе, кандидат на подписание контракта с UFC Сергей Морозов, передает zakon.kz.

В своем крайнем бою Арман Оспанов ан АСА-99 проиграл российскому бойцу Алексею Полпудникову нокаутом. Тем не менее, Морозов верит, что в предстоящем поединке с Мирзаев Арман сможет выиграть.

Мой фаворит и для всей страны фаворит – Арман Оспанов. Мы вместе были с ним на сборах, я за ним наблюдал, он в хорошей форме сейчас находится, и ментально, и физически, и функционально он готов к бою. Ребятам вообще никому спуска не давал на сборах, хорошо работал, - отметил Морозов.

И Оспанов, и Мирзаев выйдут на бой в Алматы после поражений, оба прекрасно понимают, что каждому нужна только победа, причем, убедительная.

Арман, мы с ним разговаривали, он мотивированный, чтобы вернуться красиво, в своем стиле, в своей манере. Он для нас фаворит, - заявил Морозов.

Расул Мирзаев в крайнем бою на ACA-99 он потерпел сокрушительное нокаутом от соотечественника Шамиля Шахбулатова

Говоря о сильных и слабых сторонах Расула Мирзаева, Морозов отметил, что после крайнего поражения российский боец получил травму подбородка.

Наверное, слабые стороны – дисциплина, вот и все. Все от дисциплины, порядка, еслит он правильно подойдет, ему будет легче, если дисциплины и концентрации перед боем и в самом бою не будет, то каким бы ты сильным ни был, как бы хорошо технически, функционально ни был готов, у тебя в бою ничего не получится, - считает Сергей Морозов.

Кандидат в UFC заявил, что в бою Оспанов-Мирзаев победит, скорее всего, тот, кто этого сильнее захочет.

"Я думаю, у Армана сейчас настрой хороший, он собранный, разносторонний, технически подкованный, у Армана сильный удар и с руки, и с ноги, я думаю, Арман техническим нокаутом одержит победу над Расулом", - заключил казахстанский боец.

Добавим, Сергей Морозов должен стать третьим казахстанцем в UFC. По его словам, контракт с сильнейшей в мире Лигой единоборств будет подписан до конца 2020 года.

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