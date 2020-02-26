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Видео задержания директора филиала "ESTATE Ломбард" в Шымкенте

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по задержанию директора филиала ТОО "Гарант 24".

Фото : Zakon.kz26 февраля 2020, 15:51

После коллективного заявления от обманутых вкладчиков Департаментом полиции города Шымкент начато досудебное расследование в отношении ТОО "ESTATE Ломбард" и ТОО "Гарант 24" по части 3 статьи 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции Шымкента, в ходе оперативно-розыскных мероприятий директор филиала ТОО "ESTATE Ломбард" был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по задержанию директора филиала ТОО "Гарант 24".


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