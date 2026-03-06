#Референдум-2026
Общество

Появились подробности задержания директора Алматинского филиала АО "Қазтеміртранс"

АО Қазтеміртранс, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 08:29 Фото: Zakon.kz
Утром 6 марта пресс-служба "Қазтеміртранс" подтвердила задержание директора Алматинского филиала АО "Қазтеміртранс" Акылбека Базенова, сообщает Zakon.kz.

АО "Қазтеміртранс" подтверждает, что в настоящее время компетентными правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия.

"Компания оказывает всестороннее содействие уполномоченным органам и предоставляет всю необходимую информацию и документы в рамках проводимого расследования", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, по имеющимся данным, сведения о получении крупного незаконного денежного вознаграждения за оказание содействия в выигрыше в государственных закупках по охране объектов филиала вызывают сомнения, так как в настоящее время между АО "Қазтеміртранс" и охранными организациями все процедуры по заключению договоров на оказание вышеуказанных услуг завершены.

Выяснилось, что общий бюджет АО на услуги охраны составляет около 200 млн тенге, по Алматинскому филиалу на охрану производственных баз в текущем году выделено более 9 млн тенге, что кратно меньше, чем распространяемая информация о сумме взятки за покровительство в данном направлении. Иные обстоятельства будут установлены следствием.

"АО "Қазтеміртранс" придерживается принципов законности, прозрачности и нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства будут приняты все предусмотренные законом меры. Компания заинтересована в объективном и всестороннем расследовании всех обстоятельств дела и рассчитывает на установление истины в установленном законодательством порядке", – передает пресс-служба компании.

АО "Қазтеміртранс" продолжает свою деятельность в штатном режиме, обеспечивая выполнение производственных задач и обязательств перед партнерами и клиентами. О дальнейших результатах расследования общественность обещают информировать в установленном порядке.

В Актау житель Тупкараганского района провернул серию мошенничеств с оформлением онлайн-кредитов на чужие имена. Общий ущерб потерпевшим превысил 6,5 млн тенге.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Задержан директор филиала QazaqGaz Aimaq": в КНБ подтвердили расследование против Айбека Ергали
15:24, 30 января 2026
"Задержан директор филиала QazaqGaz Aimaq": в КНБ подтвердили расследование против Айбека Ергали
В "Правительстве для граждан" прокомментировали задержание главы филиала
22:23, 28 июля 2023
В "Правительстве для граждан" прокомментировали задержание главы филиала
Появились подробности задержания сотрудника "Правительства для граждан"
13:49, 04 августа 2023
Появились подробности задержания сотрудника "Правительства для граждан"
