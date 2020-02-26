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Убитого новорожденного нашли в пакете в СКО

Мать погибшей девочки госпитализирована, проводится досудебное расследование.

Фото : flashnord.com26 февраля 2020, 15:54

Тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в СКО, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, 25 февраля 2020 года в отдел полиции Тайыншинского района СКО из районной больницы поступило сообщение о том, что в селе Обуховка найдено тело младенца.

Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия нашла спрятанный за надворными постройками пакет, в котором и лежало тельце новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Материал зарегистрирован в ЕРДР по статье 100 УК РК “Убийство матерью новорожденного ребенка”. Подозреваемой является местная жительница 1992 года рождения. Она госпитализирована в районную больницу, – указано в сообщении.

Для установления причины смерти, труп новорожденного ребенка направлен на судебно-медицинскую экспертизу.


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