Убитого новорожденного нашли в пакете в СКО
Мать погибшей девочки госпитализирована, проводится досудебное расследование.
Фото : flashnord.com26 февраля 2020, 15:54
Тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в СКО, сообщает zakon.kz.
По информации Polisia.kz, 25 февраля 2020 года в отдел полиции Тайыншинского района СКО из районной больницы поступило сообщение о том, что в селе Обуховка найдено тело младенца.
Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия нашла спрятанный за надворными постройками пакет, в котором и лежало тельце новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Материал зарегистрирован в ЕРДР по статье 100 УК РК “Убийство матерью новорожденного ребенка”. Подозреваемой является местная жительница 1992 года рождения. Она госпитализирована в районную больницу, – указано в сообщении.
Для установления причины смерти, труп новорожденного ребенка направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
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