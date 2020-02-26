Курсы валют: доллар растет, а рубль падает

Средневзвешенный курс доллара составил 378,36 тенге (+1,50).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 378,36 тенге (+1,50).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7876 тенге, объем торгов 25 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 378,6-380,1 тенге, евро – 411,5-414,5 тенге, рос.рубля – 5,8-5,86 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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