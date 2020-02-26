Курсы валют: доллар растет, а рубль падает
Средневзвешенный курс доллара составил 378,36 тенге (+1,50).
Фото : aif.ru26 февраля 2020, 15:57
На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 378,36 тенге (+1,50).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7876 тенге, объем торгов 25 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 378,6-380,1 тенге, евро – 411,5-414,5 тенге, рос.рубля – 5,8-5,86 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009142-e1fc373e46d4d3bff4cfa72132d2a878
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...