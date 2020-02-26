19-летнюю учительницу изнасиловали в Павлодарской области

Подозреваемый, по словам сельчан, ранее изнасиловал девушку с психическими отклонениями, но дело закрыли.

В Павлодарской области изнасиловали учительницу, передает zakon.kz.

Об этом сообщила основатель движения "НеМолчи" Дина Смаилова.

По ее данным, инцидент произошел в селе Майкарагай Аккулинского района Павлодарской области.

Вчера вечером, с 25 на 26 февраля, ранее не раз привлекавшийся за изнасилование и кражу скота Кабидолла Б., изнасиловал молодую учительницу, прямо возле школы! - пишет Смаилова.

Подозреваемый, по словам сельчан, ранее изнасиловал девушку с психическими отклонениями, но дело закрыли. Также, по утверждению жителей села, он неоднократно привлекался за кражу скота. Но он все еще был на свободе.

Потерпевшая учительница приехала из другого села работать и в первый же день подверглась изнасилованию.

Она пошла вечером в школу поработать, потому что интернет есть только в школе, по дороге она встретила этого Кабидуллу, было два свидетеля, которые видели, как он за ней побежал. Два взрослых мужика должны были понимать,что он побежал не просто так! Они ехали втроем на машине, когда он увидел девушку, он вышел из машины и побежал за ней, а эти двое якобы не поняли зачем! В итоге он затащил ее в заброшенное здание и надругался! Ей всего 19 лет! Это как? Поруганная молодость! Она же приехала помогать детям! Учить их! - возмущается Дина Смаилова.

Она считает, что за это изнасилование должны ответить не только сам фигурант, но и те, кто раньше его отпускал.

Кабидулла сейчас в розыске. Он сбежал и сельчане боятся за своих дочерей, - написала Смаилова.

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