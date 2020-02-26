Дело Ашигалиева: прокурор запросил 2,6 года для музыканта

Адвокат Ашигалиевой попросил вернуть дело на доследование.

Прокурор попросил суд признать виновным Бауржана Ашигалиева, бывшая жена которого обвинила в попытке похищения и убийства, передает zakon.kz.

В Алмалинском районном суде Алматы проходят прения по делу музыканта Бауржана Ашигалиева. Его обвиняют в незаконном лишении свободы и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Потерпевшей признана его бывшая жена Ксения Ашигалиева.

Прошу суд признать виновным Ашигалиева Бауржана и назначить наказание по 126 статье, части 2, пункт 1, УК в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы , по статье 115 УК в виде 60 часов общественных работ. Окончательно назначить наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания учреждении средней безопасности, - сказал прокурор.

В свою очередь, адвокат Ксении Ашигалиевой Нурлан Рахманов попросил вернуть дело на доследование.

Прошу суд вернуть данное уголовное дело прокурору в связи с необходимостью предъявления подозреваемому Ашигалиеву Бауржану и его соучастникам Иманкулову Кайсару и девушке Екатерине нового обвинения по статье 24, пункт 3, пункт 7, часть 2 тем статьи 99 УК РК, - сказал он.

Также он попросил вынести частное постановление прокурору за то, что из дела "исключили из дела Иманкулова Кайсара и девушки по имени Екатерина".

Защита Бауржана Ашигалиева заявила, что по делу нет обстоятельств, которые бы доказывали вину подсудимого. Ашигалиев "незаконно был привлечен к уголовной ответственности и в отношении него незаконно была избрана строгая мера пресечения в виде ареста и на сегодняшний день мера пресечения в виде домашнего ареста".

Я прошу вынести в отношении моего подзащитного Ашигалиева Бауржана оправдательный приговор за отсутствием в его действиях состава преступления, - сказала адвокат.

29 июля в сети появилось видеообращение певицы группы Jackpot Ксении Ашигаливой. Девушка обвинила мужа Бауржана Ашигалиева в попытке похищения и убийства. Полиция задержала ее супруга на следующий день. В августе Бауржана Ашигалиева поместили под домашний арест.

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