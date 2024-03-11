Защита Бишимбаева просит переквалифицировать его действия и вернуть дело прокурорам

Адвокаты Куандыка Бишимбаева, чье уголовное дело начали рассматривать 11 марта в столичном суде по уголовным делам, попросили вернуть дело на доследование, и изменить статью обвинения, сообщает Zakon.kz.

Сторона защиты просит переквалифицировать деяния Бишимбаева на ч. 1 ст. 104 УК РК – причинение смерти по неосторожности.

Изначально адвокаты заявили, что не согласны с переквалификацией статьи на "убийство с особой жестокостью".

"13 ноября 2023 года, в отсутствие заключения о смерти Нукеновой, действия Бишимбаева незаконно были переквалифицированы следствием на п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК. Впоследствии Бишимбаеву дополнительно вменен п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК. Что, по мнению следствия, было истязанием с особой жестокостью по данному уголовному делу? Если истязание, то в чем оно выражалось? Если особая жестокость при телесных повреждениях Нукеновой – это гематомы давностью 3-4 недели и другие телесные повреждения в виде кровоподтека, ссадин, перелома носа, то по каким основаниям следствие пришло к мнению, что это особая жестокость? Одно и то же деяние квалифицировано следствием по двум разным статьям", – заявила Кусаинова.

Она считает, что избиение во время ссоры, "с учетом внезапности возникшего между ними конфликта, не дает оснований для квалификации действий, как убийство, совершенное с особой жестокостью".

Еще один адвокат подсудимого Балашов заявил в суде, что при проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы была выявлена гематома давности 3-4 недели назад. С его слов, Бишимбаев не знал и не мог знать о существующей у потерпевшей патологии в виде хронической субдуральной гематомы. И, что "даже незначительное воздействие в области головы может привести к пагубным последствиям, так как головной мозг был патологически был изменен".

12 февраля после ознакомления с 16 томами материалов уголовного дела защита Бишимбаева заявила ходатайство о необходимости проведения 28 следственных действий. Адвокат Назкен Кусаинова утверждает, что следствие провели с ошибками.

"На основании изложенного в целях защиты прав и свобод Бишимбаева, уважаемый суд, прошу на стадии предварительного слушания возвратить прокурору материалы уголовного дела для устранения нарушений УПК, которые не могут самостоятельно быть устранены судом. Суд также лишен возможности организовать главное судебное разбирательство, а также определить его пределы. Либо прекратить уголовное преследование подзащитного по пункту 5 части 2 статьи 99 и пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК", – заявила адвокат.

Кроме того, Кусаинова просит привлечь к уголовной ответственности за недонесение (о преступлении) подруг погибшей Салтанат Нукеновой, заявивших, что видели следы телесных повреждений на ее теле.

Ранее в суде гособвинитель зачитала версию следствия по данному делу.