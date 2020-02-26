Нурсултан Назарбаев принял турецкого политолога

Кюршад Зорлу выразил благодарность за встречу, подчеркнув выдающиеся заслуги Первого Президента в деле построения независимого Казахстана.

Первый Президент Казахстана принял турецкого политолога, профессора Кюршада Зорлу, передает zakon.kz со ссылкой на сайт elbasy.kz.

В ходе встречи Елбасы поблагодарил профессора Кюршада Зорлу за его интерес к изучению истории становления Казахстана.

Знаю, что Вы написали книгу. Сегодня в газете "Егемен Қазақстан" ей была посвящена большая статья. Вы раскрываете ключевые аспекты развития Казахстана и отмечаете важность единства Тюркского мира, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Кюршад Зорлу выразил благодарность за встречу, подчеркнув выдающиеся заслуги Первого Президента в деле построения независимого Казахстана.

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