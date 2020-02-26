Нурсултан Назарбаев принял турецкого политолога
Кюршад Зорлу выразил благодарность за встречу, подчеркнув выдающиеся заслуги Первого Президента в деле построения независимого Казахстана.
Фото : пресс-служба26 февраля 2020, 17:21
Первый Президент Казахстана принял турецкого политолога, профессора Кюршада Зорлу, передает zakon.kz со ссылкой на сайт elbasy.kz.
В ходе встречи Елбасы поблагодарил профессора Кюршада Зорлу за его интерес к изучению истории становления Казахстана.
Знаю, что Вы написали книгу. Сегодня в газете "Егемен Қазақстан" ей была посвящена большая статья. Вы раскрываете ключевые аспекты развития Казахстана и отмечаете важность единства Тюркского мира, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь Кюршад Зорлу выразил благодарность за встречу, подчеркнув выдающиеся заслуги Первого Президента в деле построения независимого Казахстана.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009159-f72250ac3a1942f07f64ba0e58fb9f5e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...