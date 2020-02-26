В НОК Казахстана избрали новый состав Исполнительного комитета

Генеральным секретарем был переизбран Сакен Мусайбеков.

В столице Казахстана 26 февраля прошло заседание Генеральной Ассамблеи НОК, главными вопросами повестки которого стали выборы двух ключевых органов управления НОК, передает zakon.kz.

Участие в заседании приняли президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев, заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, а также президенты и представители национальных спортивных федераций.

Как отметили в пресс-службе НОК, согласно положениям Устава НОК РК кандидатуры на должности генерального секретаря и вице-президентов представляются Президентом НОК.

Таким образом, генеральным секретарем был переизбран Сакен Мусайбеков.



Все вице-президенты также переизбраны на свои позиции:

Вице-президент НОК по общим вопросам - Данияр Абулгазин

Вице-президент НОК по зимним видам спорта – Аскар Мамин

Вице-президент НОК по летним видам спорта – Адильбек Джаксыбеков

Вице-президент НОК по развитию паралимпийских видов спорта – Кайрат Боранбаев

Вице-президент НОК по вопросам международного сотрудничества – Андрей Крюков.





Прошло четыре года с момента избрания состава Исполнительного комитета и Ревизионной комиссии НОК Казахстана. За этот относительно короткий промежуток времени Исполнительный комитет провел эффективную работу по систематизации и регламентации корпоративных процессов, в том числе исполнения государственного задания. Национальные олимпийские федерации и Олимпийский комитет Казахстана сегодня активные участники всех процессов в спорте. При поддержке правительства мы осуществляем подготовку команд, обеспечиваем их материально-техническое, медико-биологическое, реабилитационное обеспечение. Только совместными усилиями мы повысим эффективность системы обеспечения и подготовки национальных сборных команд и обеспечим качественное решение фундаментальных вопросов развития олимпийского движения в нашей стране,- отметил на заседании глава НОК Тимур Кулибаев.

Глава олимпийского комитета подчеркнул, что развитие спортивной медицины и борьба с допингом в спорте остается одним из главных приоритетных направлений в работе НОК и национальных федераций.





Основной мерой предупреждения использования допинга должна стать доступность спортивной медицины, особенно в части восстановления и реабилитации всех спортсменов национальных команд. Еще раз подчёркиваю мы за чистый спорт и нулевую терпимость к допингу, - сказал он.

В состав Исполнительного комитета в качестве представителей от спортивных федераций избраны:



Нуртай Абыкаев, президент РОО "Казахстанская Федерация Волейбола".

Даниал Ахметов, президент ОО "Федерация легкой атлетики Республики Казахстан".

Берик Имашев, президент РОО "Казахстанская федерация современного пятиборья".

Диас Сулейменов, президент ОЮЛ в ФА "Национальная Лыжная Ассоциация Республики Казахстан".

Жанат Тусупбеков, президент ОО "Федерация тяжелой атлетики".

Булат Утемуратов, президент РОО "Федерация тенниса".

Умут Шаяхметова, президент ОО "Казахстанская федерация гимнастики".

Председателем Комиссии спортсменов остался Серик Сапиев.

Кроме этого, был избран и состав Ревизионной комиссии НОК, председателем которой стал президент Казахстанской федерации бадминтона Улан Байжанов.

По информации НОК, все процессы представления кандидатур от подачи заявок национальных федераций до отбора заявленных кандидатов проводились Независимой избирательной комиссией, председателем которой был Бахтияр Артаев.

Состав Исполкома и Ревизионной комиссии главного олимпийского ведомства страны избирается каждые четыре года.

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