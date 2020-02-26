Гололед ожидается в столице и шести областях Казахстана
Будьте осторожны!
Фото : lh3.googleusercontent.com26 февраля 2020, 18:12
В КЧС МВД РК предупредили о гололеде в столице и шести областях Казахстана, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы, в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в связи с выпадением осадков в виде дождя и заморозками в ночное время суток образуется гололед.
Вследствие чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать.Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Пожилым людям нужно использовать трость с резиновым наконечником или шипами. Будьте осторожны! - отметили в ведомстве.
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