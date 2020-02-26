Жительница Костанайской области убила сожителя ножом в сердце

Она защищалась, прикрылась рукой.

В уголовном спецсуде Костанайской области вынесли приговор в отношении 29-летней гражданке Крутик. Она обвинялась в убийстве сожителя. В ходе судебного следствия вменяемое ей в вину деяние, было переквалифицировано, и подсудимая получила гораздо меньшее наказание, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Оба они нигде официально не работали, перебивались случайными деньгами.

Каждый день распивали. Соседи жаловались. Были конфликты. Кондрашкин, который потерпевший, постоянно буйный, агрессивный, постоянно в конфликты лез. Об этом жаловались участковым. Участковые приходили, просто проводили беседы, ни каких мер не принимали, как показали свидетели, которые рядом жили, соседи,- говорит судья Жасулан Асильбеков.

28-ого октября прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что сожительница, ударила Владимира Кондрашкина ножом в сердце. Ранее не раз привлекавшуюся к административной ответственности женщину арестовали, ей были предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства. Однако, в ходе судебного следствия выяснились обстоятельства, которые позволили переквалифицировать деяние подсудимой.

Находилась на кухне, он подошел, ударил совком, она защищалась, прикрылась рукой. Удар пришелся в левое предплечье, что подтверждается экспертизой — отек. А, при втором ударе, когда он замахнулся, она нанесла удар ножом в грудь. То есть, непосредственное нападение на лицо. Наличию металлического совка не дана была оценка следователем,- сказал Жасулан Асильбеков.

Как выяснилось, днем ранее потерпевший, этим же металлическим совком, разбил голову одному из собутыльников. Суд счел, что видевшая это женщина, испугалась, и превысила пределы необходимой самообороны, за что ей назначено в качестве наказания полтора года лишения свободы.

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