Жительница Аксу ударила ножом сожителя и осталась на свободе

41-летнюю жительницу Аксу суд признал виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по первой части статьи 106 УК РК и назначил наказание в виде ограничения свободы на три года, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, выпившему мужчине не понравилось поведение его гражданской супруги. Вернувшись вечером 9 марта домой, потерпевший застал сожительницу за приготовлением ужина. Внезапно мужчина схватил ее за волосы. Нецензурно выражаясь, потащил в коридор и несколько раз ударил по голове.

"У женщины в руке оставался кухонный нож. Она просила прекратить избиение, но сожитель продолжал наносить удары. В какой-то момент он остановился, в это время подсудимая ударила его в бок ножом. Увидев на себе кровь, мужчина забрал нож и сломал его", – говорится в сообщении.

Судебное разбирательство прошло в сокращенном порядке. Мужчина заявил, что претензий к подсудимой не имеет, и просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

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