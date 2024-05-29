Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жительница Аксу ударила ножом сожителя и осталась на свободе

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 18:19 Фото: Zakon.kz
41-летнюю жительницу Аксу суд признал виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по первой части статьи 106 УК РК и назначил наказание в виде ограничения свободы на три года, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, выпившему мужчине не понравилось поведение его гражданской супруги. Вернувшись вечером 9 марта домой, потерпевший застал сожительницу за приготовлением ужина. Внезапно мужчина схватил ее за волосы. Нецензурно выражаясь, потащил в коридор и несколько раз ударил по голове.

"У женщины в руке оставался кухонный нож. Она просила прекратить избиение, но сожитель продолжал наносить удары. В какой-то момент он остановился, в это время подсудимая ударила его в бок ножом. Увидев на себе кровь, мужчина забрал нож и сломал его", – говорится в сообщении.

Судебное разбирательство прошло в сокращенном порядке. Мужчина заявил, что претензий к подсудимой не имеет, и просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

Ранее сообщалось, что кровавые разборки с участием курьера произошли в Алматы.

Читайте также

Фритюрница горела в Караганде
Пожар вспыхнул на рынке в Караганде
Мопедист погиб под колесами грузовика в Алматы
Мопедист погиб под колесами грузовика в Алматы
3,5 млрд тенге выманили у дольщиков застройщик в Алматы
3,5 млрд тенге выманили у дольщиков застройщики в Алматы
Елена Беляева
Аксу Павлодарская область 2024 год Приговоры Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: