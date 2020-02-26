Турнир UFC пройдет в Казахстане
Предположительно, 13 июня.
Фото : UFC26 февраля 2020, 18:45
Турнир самого популярного чемпионата по смешанным единоборствам состоится на территории Казахстана, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.
То что когда-то казалось неосуществимой мечтой, очень скоро станет реальностью, - написал в Instagram Абдрахманов.
Также он приписал возможную дату - 13 июня.
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