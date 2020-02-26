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Турнир UFC пройдет в Казахстане

Предположительно, 13 июня.

Фото : UFC26 февраля 2020, 18:45

Турнир самого популярного чемпионата по смешанным единоборствам состоится на территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

То что когда-то казалось неосуществимой мечтой, очень скоро станет реальностью, - написал в Instagram Абдрахманов.

Также он приписал возможную дату - 13 июня.


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