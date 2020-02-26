Названа самая "популярная" зарплата в Казахстане

Половина казахстанцев зарабатывает менее 112 тысяч тенге в месяц

3,3 млн трудоустроенных казахстанцев получают зарплату меньше 112,2 тыс. тенге — именно столько составило медианное значение заработных плат, передает zakon.kz.

Медианная зарплата — это зарплата сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка.

По информации ranking.kz, за год медианная зарплата увеличилась на 5,6% (+5,9 тыс. тг), в то же время инфляция в годовом выражении составила 5,4%. Из этого следует несложный вывод: реальная покупательная способность заработных плат казахстанцев осталась на уровне 2018 года. Важно отметить, что в расчёте медианной (как и модальной) заработной платы не учитывались малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Можно предположить, что учёт малых предпринимателей оказал бы негативное влияние на значение медианной зарплаты.

Напомним, что размер средней заработной платы в Казахстане по итогам последнего квартала 2019 года составил 203,9 тыс. тг (+15,8% за год в номинальном выражении), что практически в два раза превышает размер медианной. Поясним: чем больше разрыв между средней и медианной зарплатой, тем сильнее выражено неравенство в заработной плате и выше доля работников с низкой оплатой труда.

Значение средней зарплаты и ее динамичный рост в основном формируются за счёт высокооплачиваемых сотрудников, которые тянут вверх её значение, однако их заработная плата практически не влияет на медианную, которая более приближена к реальной зарплате значительной части населения.

Разрыв между медианной и средней заработной платой — от 45% до 67,4% в зависимости от региона.

В Нур-Султане по итогам IV квартала 2019 года средняя зарплата составила 308,1 тыс. тенге, тогда как медианная — на 48,9% меньше: 157,4 тыс. тенге. В Алматы средняя зарплата находится на уровне 248,7 тыс. тенге, а медианная — 141,4 тыс., что меньше на 43,1%.

В тройку регионов с самым большим неравенством зарплат вошли Жамбылская (67,4%), Павлодарская (67,4%) и Северо-Казахстанская (66,8%) области.

Кроме того, медианная зарплата отразила и гендерное неравенство в доходах казахстанцев. Так, например, в 2019 году зарплата мужчин по медиане составила 127,9 тыс. тг, тогда как заработная плата женщин — 101,5 тыс. тг, то есть на 20,7% ниже.

Список наиболее высокооплачиваемых профессий традиционно формируют представители горнодобывающей (251 тыс. тг), финансовой (211,7 тыс. тг) и строительной (188,4 тыс. тг) отраслей.

В тройке аутсайдеров традиционно оказались социально значимые сферы деятельности: искусство (78,5 тыс. тг), сельское хозяйство (86,1 тыс. тг) и образование (91,9 тыс. тг).

Наряду с данными по медианной зарплате, КС МНЭ также предоставил данные по модальной, то есть самой популярной (наиболее часто встречающейся) заработной плате в стране — 58 034 тенге (152 долл. США*). И без того шокирующе низкая модальная зарплата в 2019 году упала на 27,5% по отношению к 2018 году (80 тыс. тенге). Комитет по статистике, кроме общих модальных значений за последние два года, не раскрыл более подробную информацию по этому показателю.

Модальная зарплата может отчасти отражать спрос на низкоквалифицированных работников, а также общие предпочтения работодателей по уровню заработных плат потенциальных сотрудников.

* по среднему курсу USD/KZT за 2019 год

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