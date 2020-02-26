Паводки грозят 600 селам Казахстана

Обильные осадки на севере Казахстана угрожают 600 селам страны, передает zakon.kz.

По предварительным прогнозным данным Казгидромета, водозапасы по стране и влагозапасы в бассейнах рек значительно выше нормы. Наиболее вероятны осложнения обстановки в Нур-Султане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, - цитирует polisia.kz главу МВД РК Ерлана Тургумбаева.

По его словам, в настоящее время определены 609 населенных пунктов и 675 участков автомобильных и железных дорог, которые могут быть подтоплены. Из населенных пунктов вывезено более 8 миллионов кубометров снега, сформированы запасы горюче-смазочных материалов, мешкотары и взрывчатки.

В чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты предусмотрено около 34 миллиарда тенге.