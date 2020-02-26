В Алматы прошел вечер великой поэзии и музыки Абая Кунанбаева

В ходе мероприятия зрителям были представлены творческие труды великого Абая.

В Алматы во Дворце Республики состоялся вечер великой поэзии и музыки, посвященный 175-летию со дня рождения казахского поэта, мыслителя и композитора Абая Кунанбаева. В зале присутствовали аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, представители творческой интеллигенции, деятели культуры, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата города, организаторы отмечают, что эссе-вечер нацелен на популяризацию наследия Абая в стране.

В ходе мероприятия зрителям были представлены творческие труды великого Абая. Продемонстрированные эпизоды в хронологии раскрыли ключевые наследия, в которых сочетаются поэзия, музыка и хореография. Все события вечера разворачивались на фоне рисунков пейзажей самого Абая.

Следует отметить, что были представлены периоды становления, развития Абая. Начиная с пролога, "Дверь мира", мероприятие продолжилось стихами, посвященным временам года, и танцами детей под кюй.

Также на сцене были отыграны поэтико-музыкальные, хореографические постановки, в т. ч. посвященные любовной лирике Абая, красоте природы. Песня "Сегіз аяқ", ранее исполнявшаяся только на домбре, прозвучала в исполнении певцов Нуржана Жанпеисова, Ерлана Рыскали, Тилека Базарова при поддержке эстрадно-симфонического оркестра.

Особо следует отметить, что впервые зрителям был представлен балет, хореографическая миниатюра, на мотивы первой баллады казахской литературы, написанной Абаем.

В завершении вечера весь зал исполнил знаменитую песню Абая "Көзімнің қарасы".

Кроме того, в ходе вечера сами зрители, взрослые и дети, также приняли активное участие в чтении стихов великого поэта.

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