Названа причина экстренной посадки самолета в ВКО

Никто серьезно не пострадал.

Директор АО "АЭРОПОРТ г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК" Алена Студенкова озвучила причину аварийной посадки самолета АН-2, сообщает zakon.kz.

За тех состояние полностью несет ответственность авиакомпания. Задание было отменено, на обратном пути произошло возгорание двигателя и произошла аварийная посадка. Самолет практически весь сгорел, - цитирует Студенкову Astanatv.kz.

Отмечается, что район аварийной посадки самолета полностью оцеплен. Пожар потушен. Расследованием занимаются не только полиция, но и специалисты министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Врачи санавиации вылетели в село Аксуат, где должны были забрать в Усть-Каменогорск 4-месячного малыша с пневмонией.

Уже после того, как самолет набрал высоту, командир экипажа заметил техническую неисправность двигателя. АН 2 стал терять мощность. Чтобы не рухнуть на село, командир воздушного судна до последнего вёл его в поле. При посадке загорелся двигатель, самолет провалился в снег и его перевернуло.

Мы знали на что идем, риск — это часть нашей работы, ну такое конечно крайне редко бывает. Ну страшно было немножко, надолго запомнится 2-й день рождения, так шутят наши коллеги, - заявил завотделением санавиации Усть-Каменогорска Рафаил Халитов.

Пилотам и медикам удалось выбраться из горящего самолета. Через несколько минут на место ЧП прибыли спасатели.

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