Коронавирус за сутки нашли еще в восьми странах

Болезнь зафиксирована уже в 36 государствах.

За одни сутки коронавирус обнаружили в восьми странах, сообщает zakon.kz со ссылкой на BBC.

Список "заразившихся" государств пополнили Австрия, Румыния, Греция, Алжир, Швейцария, Испания и Хорватия.

Всего в мире коронавирус поразил свыше 81 тысячи человек в 36 странах мира. Из них почти 3 000 - погибли.

С 1 марта Казахстан сократит количество авиарейсов в Южную Корею и Иран из-за коронавируса.

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