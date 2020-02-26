Коронавирус за сутки нашли еще в восьми странах
Болезнь зафиксирована уже в 36 государствах.
Фото : AFP/GETTY IMAGES26 февраля 2020, 22:05
За одни сутки коронавирус обнаружили в восьми странах, сообщает zakon.kz со ссылкой на BBC.
Список "заразившихся" государств пополнили Австрия, Румыния, Греция, Алжир, Швейцария, Испания и Хорватия.
Всего в мире коронавирус поразил свыше 81 тысячи человек в 36 странах мира. Из них почти 3 000 - погибли.
С 1 марта Казахстан сократит количество авиарейсов в Южную Корею и Иран из-за коронавируса.
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