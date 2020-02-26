Какие рейсы ограничит Казахстан в Южную Корею и Иран с 1 марта

Возврат сумм за авиабилеты будет оформлен без штрафных санкций и в полном объеме.

Как сообщалось ранее, из-за коронавируса Казахстан сократит авиарейсы в Южную Корею и Иран с 1 марта. МИИР РК предоставил подробнее информацию о том, как рейсы будут ограничены, передает zakon.kz.

Решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана с 1 марта 2020 года ограничивается количество регулярных рейсов в следующем порядке:

Air Astana:

- Алматы – Сеул, с 5 до 1 рейсов в неделю;

- Нур-Султан – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю;

Asiana Airlines:

- Алматы – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю;

Mahan Air:

- Алматы – Тегеран, приостанавливается 1 рейс в неделю.

Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в ближайшее время в Южную Корею, а также учитывать принимаемые меры по возврату из Южной Кореи в Казахстан.

В связи с этим, пассажиры, имеющие билеты с 1 марта т.г. на вышеуказанные рейсы могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возврат сумм за авиабилеты будет оформлен без штрафных санкций и в полном объеме, - сообщили в МИИР РК.

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