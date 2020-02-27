Водитель Toyota потерял управление и столкнулся с тремя авто в Алматы

Пострадали двое водителей.

На Северном кольце Алматы произошло ДТП с участием четырех машин, сообщает zakon.kz.

По словам участника ДТП, которые подтвердили другие свидетели, несколько автомобилей неслись на большой скорости по Северному кольцу в северном направлении. И не доезжая перекрестка, один автомобиль пошел на разворот, которого водитель Toyota Camry 40 поздно заметил. Он резко вильнул в сторону и потерял управление.

Автомобиль съехал на обочину, где по касательной ударил Mazda 323, в которую только села хозяйка авто. Далее Toyota сталкивается с впередистоящим Toyota Aurion, владелец которой в последний момент попытался отскочить от своей машины, но все равно получил удар.

"Сороковку" откинуло вновь на дорогу где она врезалась в другую Mazda 323. Пострадали водители авто, принявших первые удары.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!