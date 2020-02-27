Пять человек погибли при стрельбе на территории пивоваренной компании в США

Президент США уточнил, что несколько человек получили ранения.

При стрельбе в американском городе Милуоки (штат Висконсин) в среду были убиты пять человек, несколько получили ранения, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ранее сегодня жестокий убийца открыл огонь на заводе пивоваренной компании MolsonCoors. Он лишил жизни пять человек. Несколько человек были ранены, некоторые получили тяжелые ранения, - сказал американский лидер во время выступления в Белом доме.Трансляцию вели центральные телеканалы.

Трамп выразил соболезнования близким погибших и раненых. "Это ужасно, просто ужасно", - добавил он.

Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на источники, что стрельбу открыл один из бывших сотрудников MolsonCoors. Мужчина был уволен ранее в этот же день. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.

Местная газета The Milwaukee Journal Sentinel до этого со ссылкой на источники сообщила, что при стрельбе погибли семь человек, включая мужчину, который открыл огонь.

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