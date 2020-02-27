Поножовщина попала на камеру в Кокшетау

Прибывший на место драки экипаж задержал 21-летнего и двух 22-летних парней, которые уже успели ранить ножом в плечо 25-летнего жителя с. Кенесары Бурабайского района.

Кокшетауские полицейские с помощью камеры ЦОУ предотвратили возможные трагические последствия драки, передает zakon.kz.

24 февраля около 4 часов ночи инспектор видеонаблюдения ЦОУ около ночного клуба "Евразия" увидел драку между парнями. На место незамедлительно отправили полицию.

Прибывший на место драки экипаж "Аскер-2" на пересечении ул. Абая и пр. Н. Назарбаева задержал 21-летнего и двух 22-летних парней, которые уже успели ранить ножом в плечо 25-летнего жителя с.Кенесары Бурабайского района.

По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по ст 293 ч.3 УК РК (хулиганство, совершенное группой лиц). Наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

С начала года с помощью камер ЦОУ в городе было раскрыто 48 преступлений.

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