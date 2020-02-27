Международный день белого медведя: интересные факты

Полярный медведь — это крупнейший сухопутный хищник планеты (длина его может достигать 3 м).

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day), который в нашей стране чаще называют Днем белого медведя. Источник Инициатором праздника выступила организация PBI (Potal Bears International), которая активно борется за сохранение популяции этого красивейшего хищника, обитающего только в Арктических широтах, вблизи Северного полюса. Основной целью проведения Дня является распространение информации о жизни полярных медведей и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. Об этом, а также о том, как живет белый медведь в Алматинском зоопарке, рассказывает zakon.kz.

По приблизительным оценкам ученых, сегодня в мире насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя. Главной угрозой, приводящей к исчезновению белых медведей, является таяние полярных льдов, происходящее вследствие глобального потепления климата на нашей планете. Если скорость таяния полярных льдов не снизится, то по оценкам ученых, популяция полярных медведей сократится к 2050 году на две трети. Еще одной проблемой, угрожающей жизни полярных медведей, является разработка нефтяных месторождений с последующим загрязнением окружающей среды.

В мае 2008 года США занесли полярного медведя в Красную Книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения. Канада и Россия определили статус белого медведя как "уязвимый вид". Полярный медведь (Ursus maritimus, в переводе с латинского это медведь морской) появился на Земле примерно пять миллионов лет назад, и предком его, как ни странно, был бурый медведь.

Полярный медведь — это крупнейший сухопутный хищник планеты (длина его может достигать 3 м). Обычно взрослые особи полярных медведей весят от 400 до 800 килограммов, самый крупный самец полярного медведя, зарегистрированный за всю историю наблюдения за этими животными, весил одну тонну. Самки заметно меньше самцов, и в среднем весят от 150 до 300 килограммов.

Для белого медведя Алькора, живущего в Алматинском зоопарке, в его праздник традиционно готовят фруктово-рыбно-мясной торт.

В 2019 году 7 декабря Алькору исполнилось 30 лет. Он - один из старожилов зоопарка, родился в 1989 году в Калининградском зоопарке. В 1990 году маленьким медвежонком он прибыл в Алматинский зоопарк, в котором живет и по сей день. В 2017 году его поселили в современный вольер, соответствующий мировым стандартам, без железных решеток.

Сейчас Алькор - елдинственный белый мишка в Алматы. Его медвежонок Умка, родившийся в 1996 году, сейчас живет в одном из чешских зоопарков, ранее в алматинском зоопарке жила также самочка Кристина, прожившая более 30 лет.

Добавим, что белые медведи в неволе обычно живут около 40 лет, рекорд составляет 45 лет, в природе порядка 20-30 лет (самцы до 20 лет, самки до 25-30 лет).

Подготовил Альберт Ахметов

Фото Михаила Сорокоумова

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