Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет

Речь идет о регулировании давления.

Американские ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне озвучили новый способ пожить дольше, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Выяснилось, что контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на три года.

Девять тысяч людей старше 50 лет приняли участие в исследовании. Это были люди, у которых высокий риск развития диабета. У добровольцев отмечалось высокое систолическое давление от 130 до 180 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.). Их разделили на две группы. В одной врачи добивались уменьшения давления до 120 мм рт. ст., а в другой — до 140. Участники наблюдались в течение трех лет.

В итоге медики выяснили, что если бы люди продолжали принимать антигипертензивную терапию до конца своей жизни, то те, у кого была цель снизить давление до 120 мм рт. ст., могли бы добавить к своей жизни от шести месяцев до трех лет. Это значение зависело от возраста человека: чем раньше начинали проходить терапию, тем дольше жили.

Но есть здесь нюанс - анализ не учитывает потенциальные риски, в том числе повреждение почек и пониженное кровяное давление.

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