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В аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются и отменяются рейсы

В связи с плохими метеоусловиями на вылет имеются задержки 4 рейсов.

Фото : nn-airport.kz27 февраля 2020, 10:45

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 8 рейсов и отменены 2 рейса, передает zakon.kz.

Как сообщается, 4 рейса задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов:

- 2 рейса авиакомпании "Air Astana" из городов Омск и Алматы;
- 1 рейс авиакомпании "SCAT" (Москва);
- 1 рейс авиакомпании "Qazaq Air" из г. Костанай;

В связи с плохими метеоусловиями на вылет имеются задержки 4 рейсов:

- 1 рейс авиакомпании "Air Astana" в г. Омск
- 1 рейс авиакомпании "Qazaq Air" в г. Қостанай.
- 2 рейса авиакомпании "SCAT" в Улан-Батор и Москву.

Отменены 2 рейса авиакомпании LOT Polish по направлению Нур-Султан - Варшава.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.


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