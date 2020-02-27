В аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются и отменяются рейсы
В связи с плохими метеоусловиями на вылет имеются задержки 4 рейсов.
В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 8 рейсов и отменены 2 рейса, передает zakon.kz.
Как сообщается, 4 рейса задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов:
- 2 рейса авиакомпании "Air Astana" из городов Омск и Алматы;
- 1 рейс авиакомпании "SCAT" (Москва);
- 1 рейс авиакомпании "Qazaq Air" из г. Костанай;
В связи с плохими метеоусловиями на вылет имеются задержки 4 рейсов:
- 1 рейс авиакомпании "Air Astana" в г. Омск
- 1 рейс авиакомпании "Qazaq Air" в г. Қостанай.
- 2 рейса авиакомпании "SCAT" в Улан-Батор и Москву.
Отменены 2 рейса авиакомпании LOT Polish по направлению Нур-Султан - Варшава.
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.
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