В Нур-Султане отменили занятия для учащихся второй смены

27 февраля в Нур-Султане ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед, низовая метель.

В столице отменены занятия для учащихся школ второй смены, передает zakon.kz.

Управление образования города Нур-Султана сообщает: 27.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены, - сообщили в управлении образования города.

По данным "Казгидромета" 27 февраля в Нур-Султане ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

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