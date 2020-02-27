Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Джеки Чана госпитализировали с подозрением на коронавирус

У него высокая температура.

Фото : yandex.net27 февраля 2020, 11:51

Всемирно известного китайского и голливудского актера Джеки Чана забрали в больницу с подозрением на коронавирус, передает zakon.kz ссылкой на vesti.ua.

Стало известно, что 65-летний актер ранее был на вечеринке. Там присутствовал также и 48-летний сотрудник полиции, у которого диагностировали коронавирус.

Сейчас Джеки Чану официально еще не установили диагноз. Он проходит обследование и находится на стационарном лечении.

В начале февраля знаменитый на весь мир китайский актер Джеки Чан заявил, что заплатит один миллион юаней (54 млн тенге) человеку, который придумает лекарство от нового типа коронавируса.

Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью, - сказал Джеки Чан.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты