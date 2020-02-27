Биртанов о коронавирусе: Это не чума, которая косит всех подряд

С января месяца 2020 года профильными госорганами было принято три этапа усиления.

Не нужно паниковать из-за коронавируса, так как это не чума и не болезнь, которая косит всех подряд, сказал на встрече с журналистами министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы не исключаем. Вероятность проникновения есть. Мы не говорим, что Казахстан это какой-то островок. Наша задача не сидеть, а четко готовиться на такие случаи. Правительство получило поручение все меры принимать. Эти меры мы принимаем и корректируем. Ситуация меняется очень быстро. Но самое главное не надо паниковать, это не чума. Это не болезнь, которая косит всех подряд. Это инфекция, которая высокозаразна и распространяется по всему миру. Человек может заболеть, но это не значит, что он умрет. К сожалению, есть умершие. Но летальность небольшая, — сказал Биртанов.

Он напомнил, что основная задача в этом вопросе не допустить завозных случаев и соответственно распространения среди граждан.

По его словам, с января этого года три этапа усиления прошло, с 6 января проводился мониторинг казахстанско-китайской границы, с 1 февраля проводился мониторинг всей границы Казахстана, с 20 февраля начали расширять перечень опасных стран.

Министр напомнил, что в пунктах пропуска людей осматривают, есть база данных и санитарные врачи видят и проверяют каждого человека.

Вот, когда говорят, что он прошел тепловизор, это единичные случаи, но это не большая проблема. Мы видим, что человек приехал, эта информация передается в поликлинику, врач уже видит, что человек прибыл из неблагополучного региона и начинается обзвон. Все регионы нам каждое утро отчитываются. 99 % охвата обзвоном и наблюдением, — заверил глава Минздрава.

За это время, по его словам, с КНР были взяты на мониторинг порядка 24 тыс. человек, большая часть которых уже было снято с мониторинга.

Проходит 14 дней и мы их снимаем в случае отсутствия симптомов. У нас 185 человек, которые прибыли с КНР, они на карантине. С 1 марта у нас список расширяется. Это такие страны, как Южная Корея, Италия, Иран и Япония. Еще раз скажу мы не планируем их всех укладывать в больницу. Изолировать будут лишь тех, у кого есть симптомы и высокие риски. Остальные будут наблюдаться на дому. Люди должны в течении 14 дней быть дома. Ни с кем не контактировать. Потому что, если выяснится, что на десятый день у него появится болезнь, то нам придется искать всех, с кем он контактировал и изолировать. И так далее, то, что делалось в Китае. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но у нас есть четкий прописанный сценарий, — заключил Елжан Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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