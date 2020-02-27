СМИ назвали фейком новость о заражении Джеки Чана

На самом деле актер и инфицированный офицер были в разных местах.

Ранее vesti.ua сообщили, что актера Джеки Чана забрали в больницу с подозрением на коронавирус. Издание 8days.sg развенчало этот факт, передает zakon.kz.

Сообщалось, что 65-летний актер ранее был на вечеринке, где присутствовал также 48-летний сотрудник полиции, у которого диагностировали коронавирус.

21 февраля полиция Гонконга подтвердила, что 59 офицеров были помещены под карантин после участия в вечеринке. Оказалось, что у их 48-летнего коллеги позже диагностировали коронавирус. По словам представителей здравоохранения, у четверых офицеров, а также у жены и свекрови инфицированного полицейского, тоже наблюдаются симптомы заболевания.

Вскоре в социальных сетях появились о том, что Джеки тоже был на том банкете, а это значит, что он мог быть помещены на карантин. Однако другие пользователи назвали эти слухи ложными, сообщив, что Джеки Чан и инфицированный полицейский были на разных мероприятиях.

Дальнейшее "расследование" показало, что на самом деле актер и инфицированный офицер были в разных местах. Пока зараженный офицер находился в ресторане с морепродуктами и жареным гусем в западном районе острова, Джеки и Ко. были в клубе Yau Yat Chuen Garden City в Коулуне. Согласно Картам Google, два района находятся примерно в получасе езды.

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