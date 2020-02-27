Стало известно, кто представит Россию на "Евровидении - 2020"

Россию представит 35-летний Александр Панайотов.

Александр Панайотов представит Россию на "Евровидении", об этом пишет ряд российских СМИ, передает zakon.kz.

Издание starhit пишет, что на "Евровидении" (песенный конкурс пройдет в мае в Роттердаме) Россию представит 35-летний Александр Панайотов. При этом еще не озвучено точно, с какой композицией.

Сообщается, что непосредственное участие в выборе композиции принимал продюсер артиста - Григорий Лепс. Рассматривалось несколько вариантов, из которых выбрали достойный.

Впервые данные о том, что от России поедет Панайотов, озвучил Игорь Крутой. Он заявил, что решение принято на 90%. Следом появился список с несколькими кандидатами, которых якобы рассматривает Первый канал. Там была и Бузова, и Зиверт, и даже казахстанский исполнитель Димаш. Но большинство этих артистов и не подозревали о своем наличии в этом списке.

Впервые Панайотов участвовал в отборе на этот конкурс 2005 году, но не прошел. В 2008 году Александра на несколько баллов обошел Дима Билан, который в итоге победил в конкурсе. В 2017 Александр снова пробовал свои силы, но тогда определили Юлию Самойлову.

Пока не все страны-участницы "Евровидения" определились со своими представителями, но должны это сделать до 9 марта. При этом уже есть первые фавориты - одними из них стали итальянец Диодато с песней "Нарушь тишину" и литовский артист THE ROOP.

В 2019 году на "Евровидении" в Тель-Авиве Россию представил Сергей Лазарев, который занял третье место, набрав 369 баллов от жюри и зрителей.

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