Задержан еще один соучастник кражи оружия из воинской части

У него изъяты два боевых пистолета “Макарова” и травматический пистолет.

Следственно-оперативная группа сотрудников МВД и КНБ 27 февраля задержала еще одного подозреваемого в хищении оружия из воинской части – четвертого соучастника преступления военнослужащего младшего сержанта Абылая Балгынбай, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, мужчина скрывался от полиции в Шымкенте в доме своего знакомого.

У него изъяты два боевых пистолета "Макарова" и травматический пистолет, похищенные из воинской части.

Ранее сотрудниками межведомственной группы были задержаны еще трое друзей военнослужащего, которые приобрели у сержанта огнестрельное оружие. После совершения преступления все подозреваемые разъехались и предпочли скрываться от полиции. Поэтому задержания проводились сразу в нескольких регионах: в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось не только установить и задержать всех причастных к преступлению лиц, но и изъять все похищенное ими оружие. Это – 29 автоматов "Калашникова" и 28 пистолетов "Макарова", травматический пистолет, а также два штык-ножа.

В качестве подозреваемых лиц по данным уголовным делам в общей сложности привлекаются восемь человек: четверо военнослужащих, в том числе командир дивизиона, и еще четверо гражданских – соучастников Абылая Балгынбай.

Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД досудебное расследование продолжается.

В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Беглеца поймали в тот же день.

24 февраля задержали соучастников Балгынбая. 26 февраля был задержан еще один соучастник хищения оружия из воинской части.

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