Задержан еще один соучастник хищения оружия из воинской части

Он приобрел два пистолета у сбежавшего военнослужащего.

В деле хищения оружия из воинской части появился новый подозреваемый, сообщает zakon.kz.

Как передает polisia.kz, следственно-оперативной группой установлен еще один фигурант – соучастник военнослужащего Абылая Балгынбай. Установлено, что соучастник приобрел у Балгынбая за денежные средства два пистолета, которые у него изъяты.

Цель и мотивы, побудившие его приобрести огнестрельные оружия, а также обстоятельства совершения преступления будут установлены в ходе следствия. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Досудебное расследование продолжается.

В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Беглеца поймали в тот же день.

В Сети появилась рассылка о том, что помощник дежурного по части 10216 во время боевого дежурства в 4 утра совершил кражу оружия. Указано, что украдено 30 единиц АК-74, 27 единиц 9 мм ПМ (пистолет Макарова), патроны АК - 420 единиц, патроны к ПМ - 48 единиц, травматический ПМ - одна единица, 24 патрона.

24 февраля задержали соучастников Балгынбая.

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